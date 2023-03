Google zablokował 5,2 mld reklam i przedstawia nowe narzędzie

Dodatkowo Google podaje, że konieczne było ograniczenie zasięgu 4,3 mld reklam oraz zawieszenie przeszło 6,7 mln kont reklamodawców. To pokazuje skalę problemu nieprawidłowych i szkodliwych reklam, z jakimi trzeba mierzyć się w dzisiejszym internecie. By walka była łatwiejsza, Google uruchamia nowe narzędzie - Centrum przejrzystości reklam , będące swego rodzaju uzupełnieniem Mojego centrum reklam.

Centrum przejrzystości reklam to narzędzie, które daje użytkownikom dostęp do informacji o reklamach pochodzących od zweryfikowanych reklamodawców. W praktyce pozwala to sprawdzić między innymi jakie reklamy uruchomił dany reklamodawca, które były wyświetlane w danym regionie oraz datę uruchomienia danej reklamy i jej format. Do Centrum przejrzystości reklam można się dostać z poziomu Mojego centrum reklam lub menu "trzech kropek" obok konkretnej reklamy w sieci.