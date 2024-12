Możesz znaleźć je przy aucie. Fałszywe mandaty w Wielkopolsce

Niedawno informowaliśmy o oszustwach z wykorzystaniem kodów QR, które były realizowane przy ładowarkach elektrycznych . Innym przykładem są podwójne kody QR na parkomatach w Katowicach . Teraz do listy zgłaszanych oszustw z wykorzystaniem kodów QR, które wymierzone są w zmotoryzowanych Polaków, dołączają podrabiane mandaty od policji.

O sprawie poinformował Sekurak za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jeden z czytelników serwisu znalazł fałszywy mandat przy samochodzie i podzielił się jego zdjęciem. Cyberprzestępcy rozprowadzali podrabiane mandaty we Wrześni w województwie wielkopolskim.

Jak widać na załączonym zdjęciu, na rzekomym mandacie widzimy nazwę Rzeczpospolitej Polskiej, logo Krajowej Administracji Skarbowej oraz logo policji w centrum kodu QR. W treści "mandatu" widzimy odniesienie się do przepisu o parkowaniu na chodniku i wezwanie do opłacenia mandatu w ciągu siedmiu dni od jego wystawienia. Daty wystawienia mandatu na druczku rzecz jasna nie podano.

Zeskanowanie fałszywego kodu QR może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. W zależności od tego, jaki plan mają oszuści, możemy zostać przekierowani do fałszywej bramki płatności lub do serwisu, skąd będziemy mogli na przykład pobrać szkodliwe oprogramowanie. Nie otwierajmy kodów QR z rzekomych mandatów. Jeśli nie mamy pewności, kto ów mandat wystawił, po prostu skontaktujmy się z policją i dopytajmy, czy to autentyczny dokument.