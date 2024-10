Mushroomizer - darmowa aplikacja do rozpoznawania grzybów

Jako najważniejszą wymienić należy opcję rozpoznawania grzybów na podstawie obrazu z aparatu lub zdjęcia. Program potrafi wyodrębnić z kadru znaleziony okaz a następnie porównać go z danymi ze swojej bazy. Finalnie Mushroomizer prezentuje szczegółowe informacje na temat zidentyfikowanego grzyba wraz z dobrej jakości zdjęciem oraz opisem . Aplikacja charakteryzuje się dużą szybkością i co istotne skutecznością działania, ale zawsze w razie wątpliwości zalecamy weryfikację, czy dany okaz jest jadalny i czy możemy go bezpiecznie spożyć.

Mushroomizer możemy z powodzeniem wykorzystać jako mobilną wersję atlasu grzybów. Poza podstawowymi informacjami o poszczególnych gatunkach znajdziemy w nim także opis warunków i lokalizacji, w których one występują. Co więcej, aplikacja dysponuje funkcją mapowania, która pozwala zapisać lokalizacje, gdzie znaleziono określone grzyby, co umożliwia planowanie przyszłych wypraw w te same miejsca.