Najpopularniejsze hasła Polaków. Szczególnie lubimy trzy imiona

Hasło powinno być długie, składać się z dużych i małych liter, cyfr i znaków specjalnych. W każdym serwisie powinniśmy stosować inne, niepowtarzalne hasło. Powinniśmy unikać powtarzających się schematów, nie zawierać w hasłach kolejnych znaków alfabetu, fragmentów loginu czy innych oczywistych kombinacji, a hasła powinniśmy regularnie zmieniać, by zapewnić sobie bezpieczeństwo. Tyle teorii.

W praktyce rzecz ma się zgoła inaczej. Jak wykazała szósta edycja raportu NordPass, internauci nie poświęcają wystarczająco dużo uwagi zagadnieniu bezpiecznych haseł. Znakomita większość spośród 200 najczęściej używanych haseł świata może być złamana w ciągu mniej niż sekundy.

Najpopularniejsze hasła w sieci

NordPass we współpracy z NordStellar przeanalizował bazę danych, liczącą 2,5 TB. Hasła, do których uzyskano dostęp (w tym hasła upublicznione w dark webie), były często sparowane z adresami e-mail, dzięki czemu dało się je przeanalizować pod kątem tego, czy jest to hasło prywatne, czy też służbowe.

Najpopularniejszym hasłem na świecie okazało się… "123456". Hasło to zostało użyte ponad 3 mln razy. Oznacza to całkiem dużą przewagę nad kolejnym "tytanem bezpieczeństwa", jakim jest "123456789". Tę kombinację zastosowano ponad 1,6 mln razy. Na podium znalazło się także hasło "12345678". Wśród pięciu najczęściej wykorzystywanych haseł na świecie odnotowano też "password" i "qwerty123". Pełna lista 200 najpopularniejszych haseł na świecie dostępna jest na stronie internetowej NordPass.

Najczęściej używane hasła w Polsce

Lista najpopularniejszych haseł podzielona jest na kraje. I, jak można się domyślać, nie jesteśmy wyjątkowi. Najpopularniejsze polskie hasło to "123456", na drugim miejscu znalazło się hasło "qwerty123", dalej "qwerty1". Czwarte miejsce to "kreatywne" hasło "zaq12wsx", a piąte to klasyczne "qwerty". Co ciekawe, wśród 20 najpopularniejszych haseł w polskim internecie znalazły się takie hasła jak "bartek", "mateusz" i "marcin". Poniżej prezentujemy pełną listę 20 najpopularniejszych haseł Polaków:

123456 qwerty123 qwerty1 zaq12wsx qwerty 123456789 12345 12345678 polska Qwerty123 111111 1qaz2wsx 123qwe 123123 bartek mateusz password 1234567890 marcin lol123