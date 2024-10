Nareszcie. Kalendarz Google z funkcją, na którą czekaliśmy lata

Google w końcu udostępnił użytkownikom funkcję, na którą czekali od wielu lat. Osoby, które korzystają z Kalendarza Google w wersji na komputery, z pewnością odczuwały brak trybu ciemnego. Wszak ustawienie to jest od wielu lat standardem w większości aplikacji, w tym w mobilnej wersji aplikacji. W końcu zdecydowano się na wprowadzenie tego drobnego, ale jakże praktycznego usprawnienia.

Fani trybu ciemnego nie robią wyjątków. Ciemny motyw w telefonie, ciemne tło w każdym serwisie internetowym, który to oferuje. Ciemne tło uzależnia bardzo szybko. Jeśli któraś z aplikacji, do których zaglądamy na co dzień, nie oferuje nam trybu ciemnego, możemy być nieco poirytowani.