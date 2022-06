Netflix w smartfonach Polaków. Statystyki nie pozostawiają złudzeń

Netflix jest coraz krócej oglądany przez Polaków w aplikacjach mobilnych na smartfony, mimo ich stale zwiększającego się zasięgu - wynika ze statystyk udostępnionych przez Spicy Mobile. Od stycznia 2021 roku do kwietnia bieżącego średni czas spędzany przez widza z Polski w mobilnej aplikacji Netfliksa spadł z 1 godziny i 16 minut do zaledwie 37 minut. To zmiana o ponad 51 procent.

Są to liczby szczególnie interesujące, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że Netflix jest drugą najpopularniejszą w Polsce mobilną aplikacją streamingową (i wyprzedza go tylko YouTube). Netflix dociera do prawie 25 proc. użytkowników smartfonów, zostawiając konkurencję daleko w tyle. Według danych udostępnionych przez Spicy Mobile, dalej jest Player (6,98 proc.), HBO Max (5,54 proc.), Polsat Box Go (4,28 proc.) oraz Canal+ (3,11 proc.).