Nowa funkcja bankomatów. Farbowanie banknotów już od września

Rozporządzenie jest elementem składającym się na ogólny plan poprawy bezpieczeństwa bankomatów. " Nowe urządzenia wyposażone są między innymi w czujniki wykrywające gaz i wrażliwe na drgania " – tłumaczy w rozmowie z Business Insiderem Michał Janik, wiceprezes IT Card. Dołączenie do tego IBNS to dodatkowa ochrona przed potencjalnymi kradzieżami.

Dla operatorów bankomatów dostosowanie maszyn do nowych przepisów może być kosztowne. Szacuje się, że modernizacja pojedynczego bankomatu to koszt rzędu 20 tys. zł. Biorąc pod uwagę, że w ubiegłym roku w Polsce funkcjonowało ponad 21 tys. bankomatów, całkowity koszt unowocześnienia może przekroczyć 250 mln zł.

Eksperci zwracają uwagę, że IBNS może być zbyt czuły i w efekcie doprowadzi to do przypadkowego farbowania banknotów "zwykłym" klientom bankomatów. W takiej sytuacji niezbędne będzie udanie się do oddziału Narodowego Banku Polskiego, by wymienić zabrudzone pieniądze.