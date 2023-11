Nowa funkcja w WhatsAppie. Wraca po długiej przerwie

Wiadomości, zdjęcia i filmy, które można zobaczyć tylko raz, to funkcja dobrze znana z komunikatorów, w tym z WhatsAppa. Jej usunięcie z wersji komunikatora na komputery osobiste miało być podyktowane troską o bezpieczeństwo użytkowników. W przypadku komputerów osobistych rejestracja obrazu jest co do zasady łatwiejsza, niż w przypadku urządzeń mobilnych, przez co wiadomości wysyłane jako "jednorazowe" w rzeczywistości mogłyby zostać utrwalone na zawsze.