PKO chwali się automatyzacją. Roboty zrealizowały 220 mln zadań

PKO Bank Polski poinformował o skali automatyzacji procesów w swoich strukturach, którą nazywa "hiperautomatyzacją". Roboty zrealizowały już 220 mln zadań, z czego ponad 100 mln zrealizowano w ciągu nieco ponad roku. Wynika to z faktu zautomatyzowania 270 procesów. Wcześniej w latach 2019-2021 roboty odpowiadały za realizację 100 mln zadań w ramach 185 procesów.

Jak czytamy w informacji prasowej, PKO Bank Polski stara się wykorzystywać automatyzację masowych i powtarzalnych procesów. PKO wykorzystuje połączenie low code, no code, big data i sztuczną inteligencję, dzięki czemu udaje się automatyzować coraz bardziej złożone zadania.

- Hiperautomatyzacja sprawia również, że uwalniamy zasoby ludzkie, a nasi pracownicy mogą realizować bardziej twórcze i wymagające zadania. Nie ma w tej chwili w banku nowego procesu w back office, który nie zostałby wcześniej sprawdzony pod kątem, czy da się go zautomatyzować - dodaje.

Roboty wspierają pracowników PKO BP m.in. w zadaniach wynikających z realizacji wakacji kredytowych. Ich rolą było ograniczenie do niezbędnego minimum czynności manualnych, koniecznych do zawieszenia kredytu hipotecznego, a następnie przywrócenie parametrów kredytu po zakończeniu okresu zawieszenia. Hiperautomatyzację stosuje się też do poprawy komunikacji z pośrednikami i szybkiej weryfikacji danych.