Nowa funkcja na Netfliksie. Prosta i przydatna rzecz

Prosta i jednocześnie intuicyjna funkcja. Wystarczy aktywować specjalną ikonkę "Moments" w aplikacji mobilnej , a scena zostanie automatycznie zapisana w zakładce "Mój Netflix". Co więcej, w dowolnym momencie można powrócić do zapisanych materiałów. Włączając ponownie dany odcinek serialu lub film, odtwarzanie automatycznie rozpocznie się od sceny zaznaczonej w zakładce.

Udostępnienie funkcji "Moments" to element nowej kampanii o nazwie "It's So Good", która ma za zadanie rozsławić najpopularniejsze sceny z hitów Netfliksa. Co istotne, wygląda na to, że w przyszłości pojawią się aktualizacje usprawniające i rozwijające "Moments".