Nowe dokumenty w mObywatelu. Skorzysta 200 tys. Polaków

Do aplikacji mObywatel trafiły dziś dwa nowe dokumenty, o czym poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. To udogodnienie dla prawie 200 tysięcy specjalistów w kraju, którzy aby potwierdzić swoje uprawnienia nie będą musieli korzystać z fizycznych dokumentów, a jedynie smartfonu z aplikacją. Mowa o potwierdzaniu prawa do wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty.