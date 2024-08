Bank Millennium opublikował informację prasową, w której informuje o rozszerzeniu oferty swoich usług. Użytkownicy aplikacji mobilnej banku zyskali dodatkowe możliwości zakupu kodów i doładowań do popularnych usług. Klienci zyskali możliwość zakupu abonamentu do aplikacji Netflix i Steam, a także kart podarunkowych Amazon.

Cały proces realizowany jest w aplikacji bankowej, bez konieczności podawania adresu e-mail czy danych karty płatniczej. Co więcej, aplikacja Banku Millenium pozwala na wygenerowanie w aplikacji pliku PDF. Zawarty w dokumencie kod do subskrypcji usługi można wysłać w prezencie innej osobie.

Nowość w Banku Millennium

Bank Millennium deklaruje, że jest pierwszym podmiotem na polskim rynku, który oferuje kody doładowujące do Steam i Netflix. Jest to z pewnością dobry sposób na dotarcie do klientów – Netflix cieszy się w Polsce dużą popularnością, jeśli chodzi o usługi streamingowe. Steam to z kolei zdecydowany lider wśród platform z grami komputerowymi.

Do tej grupy dochodzi też Amazon, który jako największy sklep internetowy na świecie stale dociera do nowych klientów. W aplikacji Banku Millennium możliwy jest zakup kart podarunkowych na kwoty od 25 do 1 tys. zł. Karty można wykorzystywać samodzielnie na zakupy lub przekazać komu innemu. Oprócz tego można je wykorzystać też do opłacenia usługi Amazon Prime.

- Kody doładowujące to rozwiązanie, które jej szczególnie popularne wśród naszych młodszych klientów. Jednak dynamicznie rozwijamy wachlarz usług dodatkowych, by być tam, gdzie są nasi klienci. Mamy już w aplikacji rozwiązania dopasowane do potrzeb i zainteresowań klientów, z których mogą korzystać każdego dnia. Nieustannie pracujemy nad dalszym poszerzaniem oferty. Z naszej aplikacji aktywnie korzysta już ponad 2,5 miliona klientów – mówi Tomasz Perski, kierujący Zespołem Bankowości Codziennej w Banku Millennium.

Kody w Banku Millennium

Sama platforma kodów w Banku Millennium jest dostępna już od dwóch lat. Poza wspomnianymi nowymi serwisami, użytkownicy aplikacji mogą od ręki doładować konto Google Play czy Allegro. Oprócz tego bank oferuje możliwość kupna kodów do PlayStation, Xbox, Spotify, oprogramowania Microsoft 365, Minceraft, Tidal, Twitch, Player i Empik. Ponadto użytkownicy aplikacji mogą kupować bilety komunikacji miejskiej, bilety do kina, ubezpieczenia turystyczne i komunikacyjne oraz realizować płatności za parking czy przejazd autostradą.

Karol Kołtowski, dziennikarz dobreprogramy.pl