Nowość w Google Play. Włączysz suwakiem

Użytkownicy Androida, którzy pobierając aplikację ze sklepu Google Play od razu chcą ją uruchomić, od teraz nie muszą wpatrywać się w pasek postępu pobierania i instalacji. Do Google Play trafił nowy suwak, który pozwala włączyć automatyczne uruchomienie programu , gdy cały proces zostanie zakończony - zwraca uwagę Neowin .

Nowa opcja może wydawać się mało istotna, ale w wielu przypadkach może ułatwić korzystanie z nowych aplikacji. W dobie szybko "puchnących" programów, które często zajmują setki megabajtów, pobieranie i instalacja nie zawsze trwa tylko kilka sekund (zwłaszcza, gdy użytkownik nie ma dostępu do szybkiego internetu mobilnego na przykład z uwagi na miejsce zamieszkania). Zamiast samodzielnie śledzić pasek postępu pobierania i instalacji, użytkownik Androida może w tym czasie zająć się czymś innym w oczekiwaniu na gotowość aplikacji do uruchomienia .

Równocześnie aktualizacja Google Play wprowadza również możliwość równoczesnego pobierania i instalowania aż trzech aplikacji. To ciekawa zmiana, zważywszy że dopiero niedawno do programu trafiła opcja równoległego pobierania dwóch programów. O ile użytkownik posiada dostatecznie szybkie połączenie internetowe i świeży smartfon zdolny do wielowątkowej obsługi w dobrym tempie, dzięki równoległemu pobieraniu możliwe będzie między innymi szybsze aktualizowanie aplikacji.