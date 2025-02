Nowość w mObywatelu. Działa od 25 lutego, ale nie u każdego

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło wprowadzenie do mObywatela nowej usługi nazwanej Podpisz dokument. To opcja przeznaczona dla osób chcących złożyć elektroniczny podpis na dokumencie PDF. Aby skorzystać z tej opcji, konieczne jest jednak spełnienie kilku warunków, w tym posiadanie dowodu osobistego z warstwą elektroniczną , aktywnego certyfikatu podpisu osobistego i aktywny "PIN2", czyli 6-cyfrowy PIN.

Aby skorzystać z podpisywania dokumentu PDF za pośrednictwem mObywatela, po zaktualizowaniu aplikacji do najnowszej wersji, gdzie pojawia się ta funkcja, użytkownik musi włączyć moduł Podpisz dokument i postępować według instrukcji na ekranie. Konieczne będzie dodanie dokument do podpisu, wpisanie numeru CAN e-dowodu, podanie 6-cyfrowego PIN-u i zbliżenie dowodu do smartfonu z NFC. Na koniec dokument można ręcznie otworzyć lub zapisać (w Androidzie, bo iOS zapisze go automatycznie).