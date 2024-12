Ważny symbol na dowodzie. Tłumaczymy, co oznacza

Elektroniczna warstwa w dowodach osobistych, czyli e-Dowodach, to nic innego jak chip zintegrowany z dokumentem, który przypomina układ stosowanych w kartach płatniczych z funkcją zbliżeniową. Dzięki niemu możliwa jest bezkontaktowa komunikacja, co pozwala na przykład na logowanie się do portali urzędowych czy składanie podpisów elektronicznych.