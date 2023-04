Nowość w PKP Intercity. Bilety kupisz w nowy sposób

PKP Intercity wprowadza nowości do swojej aplikacji mobilnej. Podróżujący otrzymają możliwość wybrania nowej metody płatności za zakupione bilety. Do tej pory można było korzystać z różnych metod, takich jak Blik czy Google Pay. Najnowsza wersja aplikacji na iOS wprowadza nową metodę płatności, jaką jest Apple Pay.

Nie jest to jednak jedyna nowość, którą wprowadzono do najnowszej wersji aplikacji PKP Intercity - Kupuj Bilety. Jak wynika z opisu najnowszej aktualizacji, wprowadzono też funkcję metastacji, która ma być dużym udogodnieniem dla podróżnych, szczególnie tych, którzy nie znają doskonale miejsca, do którego się udają.