Nowość w Spotify. Metoda na brak internetu

Dzięki Offline Backup, Spotify umożliwia dostęp do ulubionych piosenek o każdej porze i w dowolnym miejscu – tłumaczą twórcy w informacji prasowej . To funkcja szczególnie przydatna dla osób często podróżujących , przebywających w odległych zakątkach świata lub chcących oszczędzać dane.

Lista odtwarzania Offline Backup automatycznie pojawi się w sekcji “Home” za każdym razem, gdy użytkownik straci zasięg internetu, o ile wcześniej słuchał przynajmniej pięciu utworów z rzędu. Do działania należy upewnić się także, że w Spotify jest włączona opcja offline. Można to sprawdzić w sekcji „Ustawienia”, a następnie „Zapisywanie danych i offline” lub „Pamięć”.

Spotify radzi, by dodać funkcję Offline Backup do „swojej biblioteki”, aby mieć do niej łatwy dostęp w dowolnym momencie. Jeśli nie widać Offline Backup w aplikacji, trzeba sprawdzić, czy program został zaktualizowany do najnowszego wydania. Można je znaleźć między innymi za pośrednictwem katalogu dobrychprogramów.