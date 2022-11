Nowość w YouTube. Jednych zachwyci, inni machną ręką

Krótkie pionowe filmy z podkładem muzycznym, to pomysł, na którym TikTok zdobył popularność na całym świecie w bardzo krótkim czasie. Nic dziwnego, że inne serwisy postanowiły wprowadzić podobne funkcje - z różnym skutkiem. YouTube Shorts rodziło się w bólach, ale z czasem zyskało sporą popularność. Teraz serwis wprowadza zmianę, by ułatwić konsumowanie tych krótkich treści.

YouTube Shorts, podobnie jak TikTok , to format stworzony przede wszystkim z myślą o smartfonach. Krótkie filmy nagrywane w pionie idealnie nadają się do oglądania w wolnej chwili, obsługując urządzenie jedną ręką. Gorzej sprawdzają się przy korzystaniu z ekranów panoramicznych - monitorów komputerów lub telewizorów.

Pionowe nagrania wypełniają tylko niewielką część ekranu, w związku z czym oglądanie tego typu filmów na ekranach telewizorów lub monitorów komputerów jest niezbyt popularne. W dodatku urządzenia te raczej nie służą nam do przeglądania kilku- czy kilkunastosekundowych klipów. YouTube stara się to jednak zmieniać.

Wciśnięcie na pilocie przycisku "w prawo" wyświetli szczegóły na temat klipu - między innymi jego autora czy użytej w nim piosenki. Nagranie można przełączyć, wciskając przyciski "w górę" lub "w dół", co będzie przypominać przesuwanie nagrań w górę lub w dół na ekranie smartfona.

Nowy sposób odtwarzania YouTube Shorts będzie działać na telewizorach obsługujących Smart TV, konsolach do gier czy innych urządzeniach do strumieniowego przesyłania danych. Zgodnie z udostępnionymi przez Google informacjami, nowe funkcje mogą nie działać na urządzeniach, które trafiły do sprzedaży przed 2019 r.