TikTok się wygadał. Prawda o europejskich użytkownikach wyszła na jaw

Chiński serwis społecznościowy od dłuższego czasu budził obawy dotyczące dostępu jego pracowników do danych o europejskich użytkownikach. W związku z politycznymi regulacjami wymierzonymi w TikToka jego operatorzy wydali aktualizację polityki prywatności, w której potwierdzili, że chińscy pracownicy platformy mogą uzyskać dostęp do informacji o użytkownikach z Europy – zauważa The Guardian.