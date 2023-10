Nowy Apple Pencil z USB-C. Jest tańszy od poprzednika

Nowy Apple Pencil ma wbudowany port USB‑C do parowania i ładowania. Gdy rysik przyłączy się magnetycznie do iPada w celu przechowywania, automatycznie przechodzi w stan uśpienia, co pozwala na oszczędzanie energii. Nowy Apple Pencil to najbardziej przystępny cenowo model tego urządzenia, a tym samym idealne rozwiązanie dla osób szukających narzędzi do produktywnej i twórczej pracy. Na stronie Apple'a nowy model rysika dostępny jest za 429 złotych. Będzie dostępny na początku listopada.