Apple udostępnił nowy system. Nie wszyscy załapią się na aktualizację

W systemie macOS Sonoma widżety można umieszczać bezpośrednio na pulpicie. Te małe aplikacje będą naturalnie wtapiać się w tło pulpitu, nawet gdy inne okna są otwarte. Co więcej, widżety stają się interaktywne, co pozwala użytkownikom wykonywać różne zadania bezpośrednio z poziomu widżetu na pulpicie, takie jak odhaczanie przypomnień, odtwarzanie i wstrzymywanie multimediów, sterowanie inteligentnym domem i wiele innych. Dodatkowo, dzięki integracji z iPhone'em, użytkownicy mogą personalizować swój Mac za pomocą widżetów z iPhone’a.

Przeglądarka Safari w systemie macOS Sonoma została również udoskonalona. Profile w Safari pozwalają na segregowanie danych przeglądania na kategorie tematyczne, takie jak praca czy szkoła, co ułatwia szybkie przełączanie się między nimi. Tryb przeglądania prywatnego został wzmocniony dodatkowymi zabezpieczeniami, które chronią przed zaawansowanymi technikami śledzenia użytkowników. Okna w trybie przeglądania prywatnego są blokowane, gdy nie są używane, a specjalne mechanizmy zapobiegają wczytywaniu znanych elementów śledzących. Dodatkowo, użytkownicy Safari mogą teraz dodawać dowolną stronę internetową do Docka, co ułatwia dostęp do najczęściej odwiedzanych stron.