Muzeum Apple w Warszawie. Zwiedziliśmy je przed oficjalnym otwarciem

Chociaż oficjalne otwarcie muzeum odbędzie się dopiero w sobotę, mogliśmy już teraz zajrzeć do środka i zobaczyć, jakie eksponaty czekają na fanów Apple . Obiekt znajduje się w nietypowym miejscu o nazwie Fabryka Norblina. Cały budynek pełen jest rozmaitych historycznych okazów związanym z jednym z największych przedsiębiorstw przemysłowych, dlatego wybór tego miejsca na pewno przypadnie do gustu fanom historii.

Co ważne, widzieliśmy tylko główny "szkielet" wystawy - wszystkich eksponatów jest ponad 1500, dlatego twórcy muzeum chcą, by część wystawionych sprzętów rotowała. Mieliśmy okazję wymienić kilka słów z Jackiem Łupiną, właścicielem tej imponującej kolekcji, który przyznał, że ma nadzieję, że każda kolejna wizyta zaskoczy nas czymś nowym.

Muzeum zdecydowało się jednak nie ograniczać do samego sprzętu. Historia Apple to także ludzie, którzy poprzez swoje pomysły i decyzje zadecydowali o przyszłości marki. Na wystawie możemy więc podziwiać zdjęcia osób ściśle powiązanych z firmą, plakaty i książki mówiące o filozofii firmy, a także... podróbki sprzętu wyprodukowane przez inne podmioty.

Oficjalne otwarcie muzeum już 28 maja 2022 roku. Bilety na wystawę można łatwo zakupić w sieci. Cena biletu normalnego to 55 złotych, zaś ulgowy (który przysługuje dzieciom i studentom do 26 roku życia oraz emerytom) kosztuje 40 złotych, Dzieci do lat 3 mogą wejść za darmo.