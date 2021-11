Dzieje się to ze względu na rosnącą popularność kryptowaluty Raptoreum (RTM), której kurs zaczął rosnąć od lipca br. Kryptowaluta opiera się na modelu Proof-of-Work i wykorzystuje nieprzyjazny dla układów ASIC algorytm GhostRider składający się z połączenia algorytmów x16r oraz CryptoNight.

Okazało się, że algorytm wydobywczy preferuje procesory z bardzo dużą pamięcią podręczną trzeciego poziomu (L3), a do tych możemy zaliczyć procesory Ryzen od AMD. Bardzo dobrze sprawują się tu szczególnie najnowsze jednostki z serii Ryzen 9 pokroju 5950X bądź 5900X, ale niższe modele też mają wyniki niczego sobie.

Nawet układy starszej generacji w postaci Ryna 3900X, który do gier był średni, ale za to był idealną jednostką do pracy, radzi sobie w wydobyciu bardzo dobrze wcale nie odbiegając za wiele od następców. Z kolei procesory Intela włącznie z 12 generacją Alder Lake radzą sobie w wydobywaniu RTM znacznie gorzej.