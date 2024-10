Nowy model OpenAI. Kiedy zadebiutuje Orion?

OpenAI planuje wydanie następcy obecnych modeli GPT-4o i o1. Jak donosi redakcja The Verge, nowy model ma nosić nazwę Orion. Z przekazanych informacji wynika, że model ten początkowo nie będzie powszechnie dostępny. OpenAI ma w pierwszej kolejności przyznać dostęp do Oriona firmom, z którymi ściśle współpracuje.

Choć zgodnie z dostępnymi w sieci informacjami, premiera Oriona ma mieć miejsce w grudniu 2024 r., inne źródło, na które powołuje się The Verge informuje, że Microsoft przygotowuje się do hostowania Oriona na platformie Azure już w listopadzie.

Nie ma też jasności odnośnie planowanego nazewnictwa nowego modelu od OpenAI. Choć będzie on bezpośrednim następcą GPT-4, możliwe, że nie będzie on nazywać się po prostu GPT-5. OpenAI i Microsoft nie skomentowały tej sprawy.

Tadao Nagasaki z OpenAI powiedział, że model Orion będzie nawet 100 razy mocniejszy niż GPT-4. Ma być on przy tym niezależny od rozumowania modelu o1. Firma planuje, by z czasem połączyć swoje modele w taki sposób, by powstał jeden, bardziej wydajny model, który mógłby zostać "artifical general intelligence", czyli ogólną sztuczną inteligencją. Zakłada ona, że AI będzie mieć wszelkie atrybuty, które są dostępne w ludzkim umyśle.