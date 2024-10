Nowy smartfon działa wolno? To wina bloatware

Bloatware to preinstalowane narzędzia, umieszczane na komputerach czy telefonach. Użytkownik przeważnie nie ma wpływu na ich obecność – producenci instalują je dla własnych korzyści. Niektóre są nieszkodliwe, mowa tu na przykład o aplikacjach do sprawdzania prognozy pogody czy czytania informacji.

Tego rodzaju oprogramowanie ma różne odsłony. Czasem są to wersje demonstracyjne programów, które zachęcają do wykupienia licencji na pełne wersje. Jeśli nie zdecydujemy się na wykupienie takiej licencji, program dalej pozostaje na urządzeniu i może działać w tle, co może spowalniać pracę urządzenia.

Większe zagrożenie stanowi podgrupa bloatware, czyli adware. Są to narzędzia, które służą do wyświetlania reklam z linkiem do strony, która umożliwia kupno danego produktu. Aplikacje takie utrudniają korzystanie z urządzenia, mogą śledzić zachowanie użytkowników i wysyłać informacje do reklamodawców.