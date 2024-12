Nowy wirus na Androida. Może podszywać się pod inne aplikacje

Badacze z organizacji Cleafy zidentyfikowali nowe złośliwe oprogramowanie opracowane z myślą o urządzeniach z systemem operacyjnym Android. "DroidBot" służy do wykradania danych uwierzytelniających z aplikacji finansowych. Oprogramowanie to jest aktywne od czerwca 2024. Jak czytamy w serwisie bleepingcomputer.com, jest sprzedawane jako malware-as-a-service w cenie 3 tys. dolarów miesięcznie.

Z analizy wynika, że istnieje co najmniej 17 grup cyberprzestępczych, które korzystają z rzeczonego oprogramowania. Według Cleafy DroidBot jest też rozwijany. Do tej pory zaobserwowano jego aktywność w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Francji, Turcji i Niemczech. Wydaje się, że twórcy chcą dostosować go do działania w nowych regionach, w tym w Ameryce Łacińskiej.