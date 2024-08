WhatsApp wprowadzi nowość. Oszczędzi sporo nerwów

WhatsApp gości w telefonach wielu osób, przez co jest równie chętnie wykorzystywany przez oszustów do realizacji ataków. Jednym z bardziej popularnych jest podszywanie się pod fałszywych kupujących produkty wystawione w serwisach z ogłoszeniami - OLX, Allegro czy Vinted. Oszust udaje, że zdecydował się na zakup i wpłacił pieniądze, a żeby je "odebrać", sprzedający musi kliknąć link i wypełnić formularz. To oczywiście przekręt, który prowadzi do wyłudzenia danych, ale atak zaczyna się od wiadomości z nieznanego numeru na WhatsAppie, co w tym przypadku jest kluczowe.