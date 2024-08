Odpocznij też od ekranów. Cyfrowy detoks w długi weekend

Wypoczynek przynosi korzyści. Nawet krótki urlop pozwala na usunięcie negatywnych skutków przepracowania. Długi weekend to dobry moment na to, żeby "naładować akumulatory".

- Odpoczynek powinien być częsty i regularny, i nie musi być długi, aby redukować wpływ psychospołecznych ryzyk w pracy, takich jak wypalenie zawodowe, praca w toksycznym środowisku, mobbing, praca w nadgodzinach. Urlopy to profilaktyka zdrowotna, która powinna być ważna zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy - dodaje.

Kotłowska podkreśla, że urlopy są nazywane wypoczynkowymi z konkretnego powodu. Powinny one służyć regeneracji - zarówno fizycznej, jak i psychicznej - która sprawia, że po urlopie wracamy do pracy wypoczęci i gotowi do dalszej pracy.