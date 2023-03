Komunikat "od Netfliksa": twoja subskrypcja została anulowana

Netflix nie wysyła do użytkowników wiadomości o "konieczności aktualizacji danych". To spreparowany e-mail, który wygląda na fałszywy już na pierwszy rzut oka, ale wyobrażamy sobie, że znajdą się osoby skłonne uwierzyć, że muszą kliknąć przycisk "Ponów płatność". Jeśli to zrobią, trafią na spreparowaną bramkę szybkich płatności, gdzie oszuści wyłudzają dane logowania do banku lub karty, o ile strona nie jest już blokowana przez dostawcę internetu, jak dzieje się w moim przypadku.