Okradali ludzi na BLIKA. Policja zatrzymała oszustów

Oszustwa internetowe to ogromny problem, który w ostatnim czasie mocno się nasilił. Nie jesteśmy jednak bezsilni w takich przypadkach. Policja tropi przestępców i może pochwalić się sukcesami.

Funkcjonariusze Wydziału w Olsztynie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy wsparciu funkcjonariuszy Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Olsztynie zatrzymali podejrzanych o udział w licznych przestępstwach internetowych.

Policja podaje, że "zatrzymani, przełamując elektroniczne zabezpieczenia, przejmowali konta profili społecznościowych należących do innych osób. Następnie nawiązywali korespondencję ze znajomymi osób, których konta zostały przejęte o przesłanie kodu do szybkich płatności internetowych. Po otrzymaniu kodów wypłacali pieniądze z bankomatów w różnych miastach województwa warmińsko – mazurskiego."

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z dokonywanych przestępstw, uzyskiwania nieuprawnionego dostępu do profili na portalach społecznościowych. Śledczy zarzucają także tzw. oszustwa na BLIKA – chodzi o przesyłanie wiadomości z prośbą o wygenerowanie i przesłanie kodów do szybkich płatności internetowych, które następnie były wykorzystywane do wypłaty pieniędzy z bankomatów.