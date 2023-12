Oszukiwali na konsolę do gier. Policja mówi o poszkodowanych z całej Polski

Nowodworscy policjanci zatrzymali parę oszustów internetowych, która oferowała na jednym z popularnych portali społecznościowych konsolę do gier. W namierzeniu sprawców pomogła poszkodowana, ale wśród poszkodowanych są osoby z całej Polski. Policja przedstawiła oskarżonym po 30 zarzutów, za co grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.