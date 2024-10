Opera One R2. Nowa wersja przeglądarki opartej o AI

Opera wprowadza na rynek nową przeglądarkę opartą na sztucznej inteligencji. Opera One R2 bazuje na modułowej konstrukcji wydanej w 2023 r. przeglądarki Opera One. Nowa Opera oferuje wiele nowych funkcji.

Opera One R2 to przeglądarka, bazująca na sztucznej inteligencji. Nowa wersja przeglądarki oferuje nowe funkcje AI, a także dynamiczne motywy. Jak podano w oficjalnym komunikacie, mają one pozwolić użytkownikom na konfigurację statycznego lub animowanego interfejsu. Oprócz tego pozwalają na ustawienie muzyki i efektów dźwiękowych.

W nowej Operze dostępne będzie też dzielenie ekranu (Split Screen) i Tab Traces. Dzielenie ekranu pozwala na pracę na dwóch kartach jednocześnie, natomiast funkcja Tab Traces daje wizualnie znać, która z kart była ostatnio odwiedzana przez użytkownika. Opcja ta jest dostępna dla użytkowników, którzy otworzyli co najmniej 30 kart. Wprowadzono też funkcję pływającego okna odtwarzacza multimedialnego, który umożliwia też prowadzenie rozmów wideo za pośrednictwem Google Meet.

- Przeglądarka przyszłości będzie znacznie różnić się od tej, której dziś używamy. Opera One R2 to nasz pierwszy krok w kierunku przyszłości przeglądania sieci – mówi Joanna Czajka, Product Director w Opera, koordynatorka projektu Opera One R2.

- Jako najwięksi maniacy przeglądarek, z radością przedstawiamy naszą najlepiej wyglądającą przeglądarkę z najbardziej wszechstronnymi funkcjami sztucznej inteligencji – dodaje.

Opera One R2 – przeglądarka, bazująca na AI

Opera One R2 unowocześnia interfejs wiersza poleceń. Pozwala on korzystać z AI w Operze (Aria) poza oknem czatu. Aria może teraz tłumaczyć kontekst strony, która aktualnie jest otwarta. Dzięki temu sztuczna inteligencja może podsumować temat strony, przeanalizować artykuł czy porównać produkty podczas zakupów w sieci.

Sztuczna inteligencja w Operze One R2 pozwala też na generowanie i rozumienie obrazów. Aria może wygenerować obraz na podstawie polecenia oraz interpretować zdjęcie, które zostało przesłane na czacie z AI. Można też na przykład wgrać szkic i poprosić AI o wykonanie jego realistycznej wersji. Opcje AI w Operze są od teraz dostępne dla każdego nawet bez rejestracji.

Kolejną nowością są dynamiczne motywy. Twórcy Opery twierdzą, że motywy inspirowane są Skandynawią i oferują więcej niż zmianę kolorów czy obrazów tła, zmieniając wygląd przeglądarki w większym stopniu. Możliwe jest stosowanie animacji generowanych na żywo, statycznych teł, a także wybieranie efektów dźwiękowych. Obecnie dostępne są trzy motywy, które można modyfikować.

Blokowanie reklam w Operze One R2

Opera One R2 posiada wbudowany bloker reklam, który może być dostosowany do oczekiwań użytkownika. Jak informują twórcy przeglądarki, korzystanie z blokady reklam sprawia, że przeglądarka jest "czystsza, bezpieczniejsza i bardziej prywatna". Opera One R2 ma nadal obsługiwać rozszerzenia w standardzie Manifest V2. Przeglądarka Opera One R2 jest dostępna za darmo i można pobrać ją z naszego katalogu.

