Orange wyłącza 3G. Mapa na 2025 rok

Orange przypomina, że przełączanie sieci 3G na LTE to proces, który postępuje już od jakiegoś czasu i jest podzielony na etapy. W różnych częściach Polski zaplanowano to na inny moment. Część inwestycji zrealizowano już w 2024 roku, ale na kolejny rok Orange przygotowuje się do kolejnych etapów wyłączenia nadajników 3G i przejścia na LTE.