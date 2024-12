Ostrzeżenie CERT Orange. Dotyczy każdego

Opisywane przez CERT Orange wiadomości SMS w praktyce mogą trafić do każdego . Są szczególnie niebezpieczne w okresie przedświątecznym, kiedy odbiorcy są mniej wyczuleni na tego rodzaju oszustwa. Atmosfera sprzyja również dobroci serca i skłania do drobnych gestów, by pomóc najbardziej potrzebującym.

To łącze, które prowadzi do fałszywego serwisu, gdzie teoretycznie mają być pobierane wpłaty na daną fundację, między innymi z wykorzystaniem Blika. W praktyce to formularz, który pozwala atakującym wyłudzać pieniądze. Jeśli ofiara "wpłaci" jakiekolwiek środki, trafią one na ręce oszustów, a ich odzyskanie będzie przynajmniej kłopotliwe.