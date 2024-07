Ostrzeżenie CERT Orange. Łamanie licencji i wirus w jednym

Jak podaje CERT Orange Polska, częstym zjawiskiem jest bowiem wykorzystanie cracków jako nośników do dystrybuowania szkodliwego oprogramowania. Zainteresowany użytkownik szukający cracków do pobrania, w czasie jednej operacji nie tylko złamie więc postanowienia licencyjne oprogramowania , z którego funkcji chce skorzystać za darmo, ale dodatkowo istnieje duża szansa, że zainfekuje swój komputer.

Jak podają eksperci, atak tego rodzaju najczęściej zaczyna się od nieświadomego pobrania skryptu PowerShella , który powoduje wyłączenie zabezpieczeń antywirusowych w systemie Windows, a później doinstalowanie fałszywej usługi Google Chrome Updater, co prowadzi do uruchomienia cstealera. Potrafi on między innymi wykradać dane z przeglądarki internetowej - w tym zapisane hasła, historię, zakładki i dane kart płatniczych.

Eskperci dodają, że użytkownicy próbujący uaktywnić cracki sami otwierają im ścieżkę do swobodnego infekowania komputera. Nierzadko niezbędne do działania dodanie takiego oprogramowania do wyjątków pomijanych przez moduł skanowania oprogramowania antywirusowego, to sytuacja idealna dla oszustów, którzy mogą dużo swobodniej przygotowywać spreparowane wersje cracków wciąż cieszących się powodzeniem na forach dla graczy lub w ramach sieci P2P.