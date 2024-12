Ostrzeżenie przed SMS‑ami. "Nie ukończyłeś weryfikacji"

"Nie ukończyłeś weryfikacji tożsamości. Niezastosowanie się do tego spowoduje trwałe zawieszenie Twojego konta" - brzmi początek SMS-a cytowanego przez CERT Orange . Jak podają badacze, w ostatnim czasie obserwują zwiększoną liczbę ataków tego rodzaju. Kierowane są w użytkowników Revoluta. Atakujący wykorzystują nadpis SMS oraz fałszywy link sugerujący, że prowadzi do autentycznej strony Revolut, ale tak nie jest.

W praktyce opisywane oszustwo SMS to kolejny przykład phishingu, którego schemat jest dość prosty. Wszystko zaczyna się od krótkiej i budzącej niepokój wiadomości, która ma zachęcić do szybkiego działania, by uniknąć rzekomych nieprzyjemności związanych z działaniem jakiejś usługi. Załączony link prowadzi na spreparowaną stronę, gdzie w sprytny sposób wyłudzane są różne dane - tutaj wystarczające do przejęcia konta. Nadrzędnym celem atakujących jest oczywiście chęć wzbogacenia się.