Oświadczenie na Facebooku niczego nie zmienia. To "łańcuszek"

Wszystkich użytkowników Facebooka obowiązuje bowiem regulamin korzystania z serwisu, który trzeba zaakceptować podczas zakładania konta i później przy okazji zmian. W ostatnim czasie do użytkowników Facebooka dociera komunikat o wprowadzonym płatnym wariancie serwisu, co budzi kolejne obawy. Niektórzy od lat są jednak przekonani, że publikacja na swoim profilu jakiegokolwiek oświadczenia czy infografiki miałaby sprawić, że Facebook będzie je respektować i - jak w tym przypadku - zaprzestanie przetwarzania zdjęć czy historii wiadomości, co próbują osiągnąć osoby publikujące takie materiały.