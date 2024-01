Oszust cię nie nabierze? Tylko nieliczni rozpoznają zagrożenie

Z badań przeprowadzonych przez SMSAPI wynika, że większość dostała w ostatnim czasie wiadomość, która zawierała podejrzane treści. Blisko 54 proc. spośród 1 tys. pełnoletnich respondentów stwierdziło, że w ciągu pół roku otrzymało co najmniej jedną wiadomość tego rodzaju. Najczęściej są one wysyłane przy pomocy SMS-ów (75 proc.) oraz maili (49 proc.).

Co ciekawe, blisko 62 proc. ankietowanych stwierdziło, że jest w stanie rozpoznać wiadomości, które pochodzą od cyberprzestępców. W badaniach, które przeprowadzili eksperci SMSAPI postanowiono to zweryfikować. Badani otrzymali cztery wiadomości, spośród których trzy były próbą oszustwa. Badani mieli za zadanie prawidłowo wskazać fałszywe wiadomości.

- Stary aforyzm mówi, że pycha kroczy przed upadkiem i zasada ta dobrze sprawdza się w odniesieniu do zagrożeń w cyberprzestrzeni – mówi Maja Wiśniewska-Hardek, Head of Marketing w SMSAPI.

- Nasze badanie w brutalny sposób zweryfikowało powszechne przekonanie o umiejętności trafnego rozpoznawania fałszywych wiadomości. W innym pytaniu respondenci słusznie wskazywali elementy wiadomości, które powinny budzić czujność odbiorcy, np. ponaglenia do szybkiego działania, brak naszych danych osobowych, nieznany nadawca lub numer, błędy składniowe lub ortograficzne. W praktyce jednak zignorowali te elementy w podanych przykładach wiadomości. Nadmierna pewność siebie może mieć bardzo zgubne konsekwencje i prowadzić np. do utraty środków zgromadzonych na koncie bankowym – komentuje wyniki badania Maja Wiśniewska-Hardek.

- Edukacja w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania oszustwom w sieci to działanie wielowymiarowe – zauważa Szymon Sidoruk, Specjalista ds. Analizy Zagrożeń w CERT Polska.

- Potrzebujemy chęci użytkowników do pozyskiwania nowej wiedzy, jak i doskonalszych, bardziej zrozumiałych komunikatów np. w naszych social mediach. Ale udzielanie pomocy w rozpoznaniu to jeden aspekt naszej pracy, drugim jest przeciwdziałanie zagrożeniom np. w postaci Listy ostrzeżeń. Do tego potrzebujemy też zgłoszeń od osób, które rozpoznają zagrożenia samodzielnie. Z tego powodu chcielibyśmy, żeby w kolejnej edycji badania znacznie więcej osób zadeklarowało zgłaszanie zagrożeń. Godne pochwały są natomiast deklaracje blisko połowy respondentów, którzy ostrzegają znajomych i rodzinę – dodaje ekspert CERT Polska.