Oszustwo "na KGHM". Miedziowy gigant apeluje

Cyberprzestępcy stale wykorzystują wizerunek znanych przedsiębiorstw. KGHM ostrzega przed treściami w mediach społecznościowych, w których użytkownicy są zachęcani do dokonania inwestycji w metale szlachetne powiązane ze spółką. To oszustwo, które może nieść ze sobą poważne konsekwencje.

Jak czytamy na profilu facebookowym KGHM to my, przygotowane przez oszustów posty bezprawnie wykorzystują wizerunek spółki. Po kliknięciu reklamy użytkownik jest przekierowywany na fałszywą stronę, na której cyberprzestępcy chcą wyłudzić dane osobowe użytkownika, co z kolei może prowadzić do uzyskania dostępu do bankowości internetowej i kradzieży środków.