Oszustwo "na policjanta". Nigdy nie podawaj tej informacji

Policja ostrzega przed nową falą oszustw, która właśnie przewija się przez Polskę. Całość opiera się na przedstawieniu ofierze nietypowej historii o zagrożeniu czyhającym na jego oszczędności. Ratunkiem miałoby być podanie kodów BLIK. Niedawno informowaliśmy o historii naszej czytelniczki . W tym przypadku także doszło do oszustwa przy wykorzystaniu tego rodzaju płatności.

Inaczej jednak niż zazwyczaj ma się sprawa w przypadku opisywanym przez policję. Mieszkaniec powiatu karkonoskiego otrzymał telefon od rzekomego policjanta, który poinformował go o tym, że jego pieniądze są zagrożone. Ratunkiem miało być przelanie ich na inne, bezpieczne konto.

Mężczyzna uwierzył, że ma do czynienia z prawdziwymi funkcjonariuszami i przekazał im kody BLIK. Będzie to dla niego bardzo droga lekcja. Stracił łącznie 10 tysięcy złotych.

Policja apeluje o ostrożność i przypomina, że aby móc połączyć się z nowym rozmówcą, trzeba najpierw zakończyć trwające połączenie. I właśnie w ten sposób powinniśmy zachować się, gdy ktoś dzwoni do nas i prosi o przekazanie danych umożliwiających przeprowadzanie operacji finansowych. Żadna instytucja - ani bank, ani policja - nigdy nas o to nie poprosi. Próbę oszustwa najlepiej zgłosić zarówno na policję, jak i na infolinię banku, by upewnić się, że naszemu kontu nie grozi żadne niebezpieczeństwo.