Duży bank ostrzega klientów. Jeden błąd i tracisz majątek

Liczba oszustw bankowych nie maleje. Cyberoszuści co chwila powracają do sprawdzonych metod i podszywając się pod znane banki, próbują wyłudzić dane lub przejąć środki finansowe ich klientów. Zespół CERT Polska zauważył kolejną taką kampanię. Tym razem wykorzystuje ona wizerunek Banku Pekao S.A. Jej schemat niewiele różni się od poprzednio obserwowanych ataków.

Oszuści rozsyłają wiadomości e-mail do potencjalnych ofiar. W ich treści piszą: "szczegóły przelewu dokonanego na Twoją korzyść w dniu 08.08.2023 na zlecenie naszego klienta w załączeniu w celach informacyjnych". W ten sposób chcą nakłonić je do pobrania potwierdzenia rzekomego przelewu, który ma znajdować się w załączniku. Jak jednak zaznacza CERT Polska, jest w nim jedynie złośliwe oprogramowanie, które daje oszustom dostęp do naszych urządzeń.