Oszuści oferowali mu akcje Orlenu. Przejęli jego konto bankowe

Z ogłoszenia wynikało, że inwestycja przynosi ogromne zyski. Chodzi nawet o kilka tysięcy złotych miesięcznie. Wizja ta zainteresowała mężczyznę, więc zadzwonił pod numer podany w ogłoszeniu. Kobieta, która odebrała telefon, powiedziała, że minimalna kwota, którą musi zainwestować, to 1 tys. zł. 69-latek zdecydował się na przelew kwoty na wskazaną kwotę, po uprzednim zainstalowaniu aplikacji do bankowości internetowej.

Kilka godzin później mężczyzna odebrał telefon od konsultanta. Ten poinformował go, że aby mieć możliwość dalszego inwestowania, konieczne jest zainstalowanie aplikacji QuickSupport, czyli oprogramowania do zdalnej obsługi komputera. Sama aplikacja nie jest niebezpieczna - często korzysta z niej pomoc techniczna. Ale w przypadku oszustów to narzędzie pozwalające na przejęcie kontroli nad kontem bankowym.