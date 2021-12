Zablokowane procesory Alder Lake. Znamy ceny

Ceny procesorów z BestBuy ujawnił znany z przecieków użytkownik Twittera o nicku momomo_us. Sklep niestety nie miał na stanie wszystkich procesorów, co może oznaczać, że te pojawią się s sprzedaży w późniejszym terminie. Premiera zablokowanych Inteli według najnowszych doniesień ma nastąpić 5 stycznia podczas targów CES 2022.

Wracając do cen to najmocniejszy Core i9-12900 będzie kosztował 529,99 USD lub 509,99 USD w przypadku wersji pozbawionej iGPU. Jest to o 60 USD taniej niż odblokowana wersja z serii K. Identycznie wygląda sytuacja z Core i7-12700, który będzie kosztował 359,99 USD (można się spodziewać, że model F bez iGPu będzie o parę dolarów tańszy).