Klawiatury z cyrylicą na wagę złota. W Rosji ich brakuje

Jak informuje Tom's Hardware ze względu na wycofanie się z Rosji takich producentów jak Apple, Dell, HP, Lenovo czy Logitech doszło do zakończenia dostaw klawiatur z rosyjskim układem znaków. Jedyne co Rosji pozostało to tzw. import równoległy, który polega na imporcie towarów z rynków ościennych bez zgody właścicieli znaków towarowych.