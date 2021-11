Nie kupuj tych procesorów Intela. Będą z nimi tylko problemy

Intel z serii Alder Lake. Porównanie Windows 10 vs Windows 11

Powodem jest to, że wspomniane próbki procesorów mogą w większości po prostu nie działać z dostępnymi w sklepach płytami głównymi z chipsetem Z690. Tyczy się to w szczególności próbek inżynieryjnych z oznaczeniem ES (Engineering Sample), które są wysyłane przez Intela do partnerów produkujących np. płyty główne, czy moduły pamięci RAM.