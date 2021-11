Największy plik ważący ponad 17 TB został nazwany "The Billion Dollar Torrent" . Ma on zawierać każdą kryptowalutę kolekcjonerską, która została wyemitowana na blockchainach Ethereum i Solana. Jednak, żeby to sprawdzić, należałoby pobrać całą paczkę, a później przewertować znajdujące się w niej obrazy.

Twórca strony wydaje się zdeterminowany, aby podkreślić to, co uważa się za fatalną wadę w sposobie wydawania NFT. – Czy wiesz, że NFT to po prostu hiperłącze do obrazu, który zazwyczaj znajduje się na Google Drive lub innym serwerze Web 2.0? Ludzie wydają miliony na instrukcje pobierania obrazów. To dlatego możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy "Zapisz jako", ponieważ są to standardowe obrazy. Obraz nie jest przechowywany w kontrakcie blockchain – napisał Huntley.