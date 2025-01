PKO Bank Polski zmienia regulamin. Nowe limity od 6 maja

Klienci PKO BP otrzymają szczegółowe informacje w tym zakresie w korespondencji papierowej, e-mail lub przez bankowość internetową . Część szczegółów zdradza jednak serwis tvn24.pl, podając, że domyślny limit dzienny od 6 maja będzie wynosić 10 tys. złotych, a klientom, którzy mieli niższy, zostanie automatycznie obniżony. Zmiana limitu będzie wymagała skorzystania z autoryzacji w mobilnej aplikacji IKO lub skorzystania z dodatkowego zabezpieczenia logowania do iPKO .

Jak łatwo się domyślić, modyfikowanie domyślnych limitów operacji, a zwłaszcza zmienianie ich na niższe i wprowadzanie dodatkowych kroków w razie chęci ich zmiany, to dodatkowe zabezpieczenie w razie włamania na konto w banku. Internetowi oszuści regularnie przeprowadzą kampanie phishingowe, w których wyłudzają dane logowania do bankowości internetowej. Jeśli dostaną się na konto ofiary, wyprowadzenie środków (w ramach ustalonego limitu) to pierwszy krok, na jaki się decydują.