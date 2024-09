PKO BP wprowadził nową metodę logowania. "Tego boją się oszuści"

PKO BP wprowadził w ten sposób nową metodę logowania do bankowości elektronicznej. Decydując się na wykorzystanie fizycznego klucza U2F, użytkownik nie będzie już musiał korzystać z jednorazowych kodów SMS, potwierdzać logowania w aplikacji IKO czy korzystać z karty kodów jednorazowych. Podłączony do komputera fizyczny klucz USB spełnia rolę takiego zabezpieczenia i gdy jest rozpoznany - logowanie przebiegnie bez proszenia przez system o dodatkowe kody .

PKO BP podaje , że jest to bardzo bezpieczna metoda logowania. Fizyczny klucz nie spełni bowiem swojej roli w przypadku fałszywych stron logowania do banku. Nawet jeśli ofiara trafi na spreparowaną stronę bankowości, a tam poda autentyczny login i hasło, klucz USB nie potwierdzi takiego logowania i w praktyce cyberprzestępcy nie będą mogli dostać się na konto klienta banku.

Aby aktywować fizyczny klucz U2F, należy zalogować się "po staremu" do iPKO i zajrzeć do ustawień. W kategorii Dostęp i bezpieczeństwo należy wybrać opcję Klucze bezpieczeństwa, a następnie postępować według instrukcji na ekranie. Kiedy klucz zostanie już dodany do konta, logowanie przebiega podobnie do procesu z potwierdzaniem w aplikacji. Po podaniu loginu i hasła do bankowości, użytkownik będzie musiał potwierdzić je kluczem - postępując według instrukcji na ekranie.