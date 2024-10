PKO BP wydał komunikat. Dotyczy wszystkich klientów

Bank PKO przypomina klientom, że podczas autentycznej rozmowy z pracownikiem banku nigdy nie padnie prośba o podanie danych logowania, numerów karty płatniczej, kodu Blik czy o instalację dodatkowego oprogramowania. Bankowiec nie poprosi również o pełny numer PESEL, ani kompletną serię i numer dowodu osobistego. Słysząc dowolne prośby z powyższej listy, można mieć więc pewność, że zadzwonił do nas oszust.

PKO BP zwraca jednak uwagę, że pracownika banku można zweryfikować podczas rozmowy - konieczne jest w tym celu korzystanie z aplikacji mobilnej IKO . Wystarczy powiedzieć o chęci weryfikacji, co poskutkuje wysłaniem przez pracownika powiadomienia push w aplikacji IKO .

W przeciwnym razie mamy do czynienia z oszustem. Warto też zwrócić uwagę, że przestępcy mogą próbować podszyć się pod podobny mechanizm, wysyłając wiadomości SMS łudząco podobne do powiadomienia z aplikacji IKO. Klient musi być więc czujny i upewnić się, że widzi komunikat z oprogramowania, a nie nową wiadomość SMS, która treścią próbuje go tylko udawać. Oszust może wysłać fałszywy SMS, ale nie może stworzyć fałszywego powiadomienia w aplikacji mobilnej banku.