Apel do klientów PKO BP. Przez nieuwagę można mieć problem

Jak widać na załączonym zrzucie ekranu, fałszywa strona jest łudząco podobna do autentycznego serwisu bankowości iPKO oferowanego przez PKO BP. Klienci banku muszą być więc czujni i dokładnie sprawdzać, na jakiej stronie próbują się zalogować, analizując adres w oknie przeglądarki. Co do zasady najlepiej jest każdorazowo wpisywać go ręcznie lub korzystać z zakładek w przeglądarce, zamiast na przykład wyszukiwać nazwę banku w Google - tak również można trafić na fałszywą stronę.